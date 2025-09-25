Enfrentamientos entre reos dejan 17 muertos en una cárcel de Ecuador

Al menos 17 personas privadas de libertad fueron asesinadas este jueves en una cárcel de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, (noroeste), luego de que un enfrentamiento entre internos derivara en un ataque letal, el segundo registrado en el sistema penitenciario del país en la misma semana.

En la madrugada de este jueves 25 de septiembre de 2025, se registró un enfrentamiento entre personas privadas de libertad al interior del Centro de Privación de Libertad de Esmeraldas", según un reporte de prensa del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (Snai).

De acuerdo con el documento, de manera preliminar, "se conoce que estos hechos dejaron como resultado el fallecimiento de 17 personas privadas de libertad".

El Snai indicó que las autoridades competentes se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer estos sucesos.

En tanto, un informe policial difundido por el canal local Ecuavisa señaló que los hechos acontecieron presumiblemente a partir de una "orden externa" del grupo delincuencial Los Tiguerones.

La presunta orden externa habría tenido como objetivo eliminar a reclusos no afines y a personas pertenecientes a otras organizaciones a la interna del penal, como Los Lobos y Los Choneros.

El lunes pasado, se había registrado una masacre en la cárcel de Machala, en el sur del país, donde se reportaron 14 asesinatos -entre ellos un guía penitenciario- presuntamente como resultado de un ataque del grupo delincuencial Los Lobos Box contra integrantes de Los Choneros y Los Lobos.