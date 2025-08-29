¿En qué punto estarían los soldados que Petro ordenó desplegar en la frontera?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que solicitó la militarización de la frontera del Catatumbo, en el límite con Venezuela, con el objetivo de enfrentar el avance del narcotráfico en la región. En respuesta, el gobierno venezolano desplegó en los últimos días 15.000 efectivos, entre militares y policías, en los estados Zulia y Táchira.

Petro explicó que esta medida busca “reducir al máximo las fuerzas de la mafia” y ordenó al Ejército colombiano aumentar su presencia en la zona. “En este momento ya tenemos 25.000 soldados en el área. No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos Estados quien lo logra”, señaló el mandatario.

El refuerzo militar se produce en el marco de la "Operación Catatumbo", que desde enero pasado mantiene desplegados 10.500 hombres del lado colombiano, en respuesta a la crisis humanitaria y de orden público en la región. Con la incorporación de las nuevas tropas venezolanas, la cifra total asciende a 25.000 uniformados, distribuidos entre ambos países.

Fuentes militares indicaron a El Tiempo que el brigadier general Rodolfo Morales Franco, comandante de la Segunda División, tenía previsto coordinar la ubicación del contingente adicional en la zona limítrofe. Este refuerzo estaría destinado principalmente a los pasos fronterizos no formales, conocidos como trochas, donde se calcula que existen al menos 25 rutas utilizadas para el contrabando y el tráfico ilícito.

La crisis en el Catatumbo ha dejado, desde el 16 de enero, 72.000 desplazados, más de 25.000 personas confinadas y alrededor de 800 evacuadas. En cuanto a resultados operativos, las autoridades han incautado 10 toneladas de cocaína, al menos 17.000 galones de cocaína líquida y destruido 250 laboratorios dedicados a la producción de la droga.

El despliegue militar en la frontera también responde al contexto de tensiones geopolíticas. Venezuela mantiene presencia de tropas en puntos estratégicos, un dispositivo que se reforzó tras el anuncio de la fiscal estadounidense Pam Bondi, quien elevó a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás Maduro.

Washington acusa al mandatario venezolano de liderar el llamado “Cartel de los Soles”, al que también vincula a altos funcionarios del chavismo, como Diosdado Cabello, por presunta participación en el narcotráfico.

