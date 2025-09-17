"En nuestras investigaciones no aparece un Cartel de los Soles", asegura Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó que exista algún expediente judicial que involucre al denominado "Cartel de los Soles" en actividades de narcotráfico en el país.

Según el mandatario en su cuenta de X, la droga que llega a Venezuela proviene de regiones cercanas a Bogotá, mientras que en zonas como El Catatumbo la cocaína es controlada por grupos armados locales, fortalecidos desde el cierre de la frontera.

En cuanto al Tren de Aragua, Petro señaló que aunque se han capturado decenas de integrantes en Colombia, se trata de migrantes involucrados en delitos comunes y no de un grupo terrorista, por lo que propuso políticas de inclusión juvenil dirigidas a población migrante como alternativa para reducir la violencia.

El mandatario colombiano reiteró que, desde su perspectiva, los actores de la frontera constituyen “sicariato urbano” y no una organización narcoterrorista encabezada por Nicolás Maduro, en contraste con la posición de Estados Unidos y del Senado colombiano, que reconocen al Cartel de los Soles como una estructura criminal transnacional.

El mensaje de Petro fue publicado en respuesta a declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien indicó que, institucionalmente, su cartera tampoco reconoce al grupo como una amenaza prioritaria dentro de las investigaciones sobre narcotráfico.