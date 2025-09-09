Empresas venezolanas impulsan el comercio en Cúcuta con 217 locales abiertos en 2025

El 95 % de las empresas que se instalaron en Cúcuta, capital del departamento Norte de Santander en Colombia, durante el primer semestre de 2025 son de origen venezolano, según datos suministrados por la Cámara de Comercio de la ciudad.

El presidente del gremio, Sergio Castillo, detalló que en los primeros seis meses del año comenzaron operaciones 228 nuevas empresas, de las cuales 217 cuentan con capital procedente de Venezuela, publica Banca y Negocios.

Castillo explicó que el porcentaje de apertura de empresas con inversión extranjera se mantiene estable respecto a 2024, cuando entre el 94 % y 95 % de los nuevos registros también correspondieron a capital venezolano. No obstante, precisó que el año pasado el total de compañías iniciadas fue de 570, de las cuales unas 513 provenían de inversionistas del país vecino.

Durante un encuentro binacional que reunió a más de 300 empresarios de Colombia y Venezuela, el presidente de la Cámara de Comercio destacó que “la presencia del venezolano en Cúcuta ha sido históricamente muy importante para nosotros. Desde lo que significa la historia, la cultura, las familias y, sin lugar a dudas, el comercio”.

Castillo subrayó, además, que en los tres años transcurridos desde la reapertura de la frontera entre ambos países, especialmente en la zona que conecta al estado Táchira con el Norte de Santander, se ha registrado un incremento significativo en el flujo comercial.

En lo que va de 2025, de acuerdo con datos del diario La Nación, de Táchira, el intercambio binacional alcanza los 560 millones de dólares, de los cuales el 51% se ha movilizado desde Cúcuta hacia territorio venezolano.