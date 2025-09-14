Embajador ruso expresa preocupación por "provocación" contra barco pesquero venezolano

El embajador de Rusia en Venezuela, Serguéi Mélik-Bagdasárov, expresó el domingo su preocupación por la "provocación" originada por las acciones ilegales ejercidas por un buque militar de EE. UU. contra un barco pesquero venezolano.

Recibimos con profunda preocupación la noticia sobre la grave provocación sufrida por el buque pesquero venezolano ´Carmen Rosa´, objeto de acciones ilegales dentro de la Zona Económica Exclusiva de Venezuela", expresó Mélik-Bagdasárov, a través la cuenta en Telegram de la embajada.

Al respecto, señaló que Moscú considera que el Caribe debe ser un espacio de paz, cooperación y buena vecindad.

Las demostraciones de fuerza y los actos de intimidación solo generan tensión y ponen en riesgo la seguridad de toda la región", comentó.

De igual manera, respaldó el derecho de Caracas de garantizar la seguridad en sus aguas territoriales.

Expresamos nuestra plena solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y respaldamos su derecho soberano a administrar sus recursos naturales y a garantizar la seguridad de sus ciudadanos en aguas propias, sin injerencias externas", acotó.

Asimismo, el embajador destacó que el único camino hacia una estabilidad duradera es el respeto al derecho internacional, a la soberanía y a la igualdad de todos los Estados, sin distinción de tamaño ni de sistema político.

El sábado, Caracas denunció que un barco destructor de la Armada de EE. UU. asaltó a un barco con nueve pescadores de este país caribeño.

El Gobierno manifestó que el buque estadounidense estaba equipado con potentes misiles de crucero y tripulado por marines altamente entrenados.

Venezuela exigió a EE. UU. que "cese de inmediato estas acciones que ponen en riesgo la seguridad y paz del Caribe".

El 19 de agosto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe cerca de Venezuela.

El despliegue se produce en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas tras el anuncio, a principios de agosto, por parte de la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, de una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura Maduro a quien acusa de liderar una organización llamada cartel de los Soles.

En febrero, EE. UU. designó a una serie de carteles como organizaciones terroristas globales, entre ellas Tren de Aragua, el cartel de Sinaloa, el cartel del Noreste, Carteles Unidos y la MS-13.

En tanto, el cartel de los Soles entró en la lista a finales de julio.

Venezuela solicitó el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres, ante lo que consideró una "amenaza" de EE. UU. en el Caribe.

A la vez, el Gobierno de Maduro movilizó milicianos y reforzó sus fronteras para enfrentar cualquier intento de EEUU de ingresar a su territorio.