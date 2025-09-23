El Pentágono amenaza a los periodistas y ahora cualquier información debe ser aprobada antes de divulgarla

El Pentágono ha anunciado que a partir de ahora, los periodistas acreditados en su sede deberán firmar un compromiso para no divulgar información no autorizada para su publicación, incluyendo datos clasificados. Esta medida fue revelada en un memo de 17 páginas difundido ayer, como parte de un aumento en las restricciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump.

La nueva política establece que "la información debe ser aprobada para su difusión pública por un funcionario autorizado apropiado antes de ser divulgada, incluso si es no clasificada". Aquellos que no cumplan con esta normativa corren el riesgo de perder sus credenciales, las cuales les otorgan acceso a las instalaciones del Pentágono.

Defensores de la libertad de prensa han criticado esta exigencia de no divulgación, considerándola un ataque al periodismo independiente. En medio de un creciente ambiente de amenazas, demandas y presión gubernamental por parte de Trump, estas restricciones generan un clima preocupante para el ejercicio del periodismo en Estados Unidos.

El presidente del National Press Club, Mike Balsamo, argumentó que "si las noticias sobre nuestras fuerzas armadas deben ser aprobadas por el gobierno, el público no está recibiendo información independiente, sino solo lo que los funcionarios quieren que vean".

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien anteriormente trabajó en Fox News, subrayó estas restricciones en una publicación en redes sociales, comentando que "la ‘prensa’ no dirige el Pentágono — la gente sí lo hace". En su discurso, enfatizó que los periodistas deben "usar una identificación y seguir las reglas — o irse a casa".

Durante su gestión, el Pentágono ha limitado el acceso de diversos medios, impidiendo la entrada a amplias áreas del recinto sin un acompañamiento gubernamental, algo que anteriormente permitía la cobertura de las actividades militares.

La eliminación de personalidades de los medios también ha sido tema de controversia. Recientemente, Jeffrey Goldberg, editor de The Atlantic, fue incluido por error en un chat donde Hegseth discutía planes de operaciones militares. Este incidente llevó a que se cambiaran de puesto a algunos funcionarios involucrados. En un caso relacionado, una filtración al The New York Times reveló que el empresario Elon Musk iba a recibir un informe sobre los planes del ejército de Estados Unidos ante un posible conflicto con China, lo que generó más conflictos internos en el Departamento de Defensa.

Por su parte, la Society of Professional Journalists calificó la nueva política de "alarmante", señalando que representa una violación egregia de la libertad de prensa bajo la Primera Enmienda y un peligroso paso hacia la censura gubernamental. El editor ejecutivo de The Washington Post, Matt Murray, también se pronunció, argumentando que esta normativa contradice el interés público y los derechos constitucionales de los ciudadanos a cubrir las actividades de los funcionarios públicos elegidos y nombrados.