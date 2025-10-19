El Papa León XIV también pidió paz en Tierra Santa y Ucrania

El Papa León XIV realizó un llamado este domingo en la plaza de San Pedro, instando a la paz en Tierra Santa, Ucrania y "otros lugares de guerra", como Birmania, donde las noticias son "demasiado dolorosas". El mensaje fue emitido al finalizar el rezo del ángelus ante más de 55.000 personas.

Durante su discurso, el pontífice enfatizó la necesidad de que "los instrumentos de guerra cedan paso a los de la paz a través de un diálogo inclusivo y constructivo". Esta declaración se produjo tras la ceremonia de proclamación de siete nuevos santos, entre los que se encuentran los dos primeros mártires venezolanos: el médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles.

El Papa añadió: "Confiamos en la intercesión de la Virgen María y de los nuevos santos nuestra continua oración por la paz en Tierra Santa, Ucrania y en otros lugares de guerra”. También se refirió a la situación en Birmania, reiterando su preocupación y exigiendo un "alto el fuego inmediato y efectivo".

El Papa subrayó la gravedad de los enfrentamientos armados y los bombardeos aéreos, que afectan a civiles e infraestructuras. “Estoy cerca de aquellos que sufren a causa de la violencia, la inseguridad y tantas dificultades”, afirmó, renovando su llamado a alcanzar una paz duradera.