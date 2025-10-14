El Líbano pide establecer diálogo directo con Israel para frenar bombardeos

El presidente libanés, Joseph Aoun, pidió el lunes iniciar negociaciones con Israel, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, mediara el acuerdo para el alto el fuego en Gaza.

En octubre de 2023, Hezbollah, respaldado por Irán, comenzó a lanzar cohetes contra Israel en apoyo a Hamas en la guerra de Gaza. Luego, las hostilidades se intensificaron hasta convertirse en una guerra total en septiembre de 2024, antes de que se acordara un alto el fuego dos meses después.

Israel ha seguido atacando el Líbano, alegando que está atacando objetivos de Hezbollah, pero según las Naciones Unidas más de 100 civiles han muerto desde la tregua.

“El Estado libanés ha negociado anteriormente con Israel bajo los auspicios de Estados Unidos y las Naciones Unidas, lo que ha dado lugar a un acuerdo para delimitar la frontera marítima... así que ¿qué impide que vuelva a ocurrir lo mismo para encontrar soluciones a las cuestiones pendientes?”, dijo Aoun según un comunicado de la presidencia.

Y agregó el mandatario: “Hoy en día, el ambiente general es de compromiso, y es necesario negociar”, añadió, precisando que “la forma de esta negociación se determinará a su debido tiempo”.

“No podemos quedarnos al margen de la trayectoria actual en la región, que es la de la resolución de la crisis”, afirmó Aoun, señalando que “ya no es posible tolerar más guerra, destrucción, asesinatos y desplazamientos”.

Estados Unidos comenzó a trabajar para ayudar a demarcar la frontera terrestre entre el Líbano e Israel en 2023, tras patrocinar un acuerdo sobre la frontera marítima entre ambos países en 2022.

En un discurso ante las Naciones Unidas en septiembre, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que “la paz entre Israel y el Líbano es posible” y pidió a Beirut que “iniciara negociaciones directas” con su país.

Aoun afirmó que “Israel sigue enviando mensajes militares y sangrientos para presionarnos”, y expuso que mantienen la esperanza de llegar a un momento en el que “Israel se comprometa a detener las operaciones militares contra el Líbano y comience el proceso de negociación”.

Aunque debilitado, Hezbollah - que dominaba la vida política en el Líbano antes de la guerra con Israel- rechazó a finales de septiembre entregar las armas.