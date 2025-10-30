El huracán Melissa deja devastación histórica en el Caribe, afectando a varias islas

El huracán Melissa ha sido calificado como el peor en casi un siglo en la región del Caribe, con vientos de hasta 300 km/h que arrasaron varias islas y causaron al menos 30 muertes, la mayoría en Haití.

Este fenómeno, cuya fuerza ha superado a huracanes históricos como Katrina, ha dejado una huella de devastación en Cuba y Jamaica, dos de los países más afectados por su paso.

En Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel calificó los daños como "cuantiosos", especialmente en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo. La tormenta provocó inundaciones masivas que cubrieron calles y viviendas. Muchos ciudadanos, como Mariela Reyes, vieron cómo su hogar quedaba destruido por el paso del huracán.

De acuerdo con El Nacional, en total, cerca de 735,000 personas fueron evacuadas de las zonas más vulnerables de la isla, mientras que las autoridades intentaban mitigar los efectos de las inundaciones y restablecer la electricidad.

En Jamaica, el paso de Melissa también fue devastador. El primer ministro Andrew Holness declaró al país "zona de desastre" debido a los efectos extremos de la tormenta, que tocó tierra con vientos de casi 300 km/h.

Las autoridades locales advirtieron sobre el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, mientras que la ONU describió los daños como "nunca antes vistos" en la isla. Las proyecciones indican que el huracán, aunque debilitado, podría afectar en las próximas horas a Bermudas.

Este evento ha puesto en evidencia la creciente intensificación de huracanes y tormentas en la región, un fenómeno que los científicos atribuyen al cambio climático. Con cada vez más tormentas de gran magnitud, el Caribe sigue enfrentando desafíos en términos de preparación y respuesta ante desastres naturales de esta magnitud.