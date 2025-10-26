El huracán Melissa acecha Jamaica y se intensifica rápidamente con vientos de 225 km/h

El huracán Melissa se intensifica durante su paso por el Caribe hasta alcanzar la categoría cuatro en las últimas horas y con posibilidades de convertirse en categoría cinco, esto, según la última actualización del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, citado por Infobae.

La llegada de Melissa, que avanza con vientos de 225 kilómetros por hora, dejó esta semana cuatro personas muertas y quince heridas en Haití mientras aún era una tormenta tropical, transformándose en huracán al finalizar la jornada del sábado.

Los especialistas prevén que el huracán gire al norte y noreste entre lunes y martes, con la posibilidad de impactar Jamaica como categoría cuatro ese martes, acompañado de ráfagas próximas a 260 km/h.

El ciclón ya posee el potencial de generar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra mortales en Jamaica y partes de la isla La Española, en la que se encuentran Haití y República Dominicana, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Melissa avanza lentamente hacia el oeste a 5 km/h y se prevé que pueda fortalecerse rápidamente en las próximas 24 horas, alcanzando la categoría de “huracán mayor” el domingo, según el pronóstico del NHC.

Jamaica, bajo alerta de huracán, y el sur de Haití y República Dominicana, bajo vigilancia por intensas lluvias, están en la zona de mayor riesgo hasta principios de la próxima semana, con advertencia de inundaciones catastróficas y deslizamientos peligrosos para la vida.

Los modelos meteorológicos anticipan un giro norte y noreste entre lunes y martes, con el centro de Melissa moviéndose cerca de Jamaica durante el fin de semana y acercándose al este de Cuba a mediados de semana.

En los próximos días, el ciclón podría descargar entre 38 y 63 centímetros de lluvia en el sur de La Española y Jamaica, y hasta 89 centímetros en la península haitiana de Tiburón, lo que podría provocar inundaciones severas en el este del territorio cubano.

El NCH subrayó que el pausado avance de Melissa provocará vientos devastadores, lluvias intensas, inundaciones catastróficas, deslizamientos, cortes de electricidad y comunidades aisladas durante varios días.

Hasta el momento, en Haití, además de tres muertos, se contabilizaron cinco heridos por el derrumbe de un muro, crecidas de ríos, inundaciones y un puente destruido por la ruptura de riberas en Sainte-Suzanne (noreste). El director de Protección Civil, Ronald Délice, explicó que las autoridades están distribuyendo alimentos y que muchos residentes resisten evacuar.

Por otra parte, en República Dominicana la tormenta dañó cerca de 200 viviendas, dejó a más de medio millón de personas sin agua, derribó árboles y semáforos, y provocó varios deslizamientos de tierra y el aislamiento de más de dos decenas de comunidades.

Esta temporada atlántica acumula 13 ciclones, incluidos los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa; Chantal ha sido la única en tocar tierra en EE. UU., dejando dos muertos en Carolina del Norte en julio.