El exitoso escritor Arturo Pérez-Reverte sobre Pedro Sánchez: "No se va a ir aunque pierda, está vendiendo hasta a su abuela”

El reconocido escritor Arturo Pérez-Reverte ha expresado sus opiniones sobre la situación política actual de España, en una entrevista concedida este miércoles en el programa El Hormiguero. Durante su conversación con Pablo Motos, se refirió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que “no se va a ir, aunque pierda” y que “está vendiendo hasta a su abuela”. El autor sugirió que, al igual que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Sánchez no tiene intención de abandonar la política, ya que “donde va a ir” es un tema incierto.

Pérez-Reverte, quien ahora promociona su última novela titulada Misión en París, discutió su regreso a escribir sobre el Capitán Alatriste, un personaje que le resulta familiar y significativo: “Es como volver a encontrarse con un viejo amigo casi de la infancia”.

En esta nueva entrega, Alatriste y sus amigos se embarcan en una misión peligrosa en Francia, donde se encuentran con personajes históricos como D’Artacán. Según el escritor, este personaje está inspirado en su pasión por Los Tres Mosqueteros, que leyó de niño y le dejaron una profunda impresión.

En su análisis crítico, el autor no escatimó en palabras hacia Zapatero al calificarlo de “un tonto que se hizo malo”, subrayando que “los tontos son más peligrosos que los malos”. Además, lamentó que la forma de hacer política del expresidente “devolvió la confrontación entre hermanos”, lo que, a su juicio, resultó en una divisoria en la sociedad española.

Respecto al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, Pérez-Reverte se mostró comprensivo, reconociendo que tiene “una deuda personal” con él debido a un sello que Feijóo hizo de El Capitán Alatriste, aunque expresó su confusión por el cambio de su discurso político desde 2022, sugiriendo que podría ser más efectivo como presidente del Gobierno que como líder de la oposición.

El escritor también abordó el papel de Vox en el panorama político, señalando que este partido presenta una “ventaja” al contar con “ideas”, que son escasas entre los partidos españoles actuales. No obstante, destacó que la presencia de Vox ha provocado un crecimiento político, menos favorecedor para el Partido Popular.

En un llamado a la acción, Pérez-Reverte hizo un ferviente alegato en favor de la lectura, declarando que “la única solución es educación, lucidez, libros, lecturas”. Animó a la audiencia a leer, afirmando que “un libro es un arma defensiva” y que “una biblioteca es una trinchera”, instando a las personas a utilizarla antes de que se enfrenten a problemas mayores.