El ejército israelí lanza una nueva ofensiva contra Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron una nueva ofensiva contra la ciudad de Gaza, informó el diario Jerusalem Post.

Las FDI han dado los primeros pasos en su invasión de la ciudad de Gaza", comunicó el medio, citando al portavoz del ejército, el general de brigada Effie Defrin.

Según el vocero, las FDI controlan las afueras de la ciudad.

Por su parte, el movimiento palestino Hamás declaró en un comunicado que la operación militar de Israel constituye "un desprecio por los esfuerzos realizados por los mediadores para llegar a un acuerdo sobre el fin de la agresión y el intercambio de prisioneros".

A inicios de agosto, el primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que Israel planea extender su control a toda la Franja de Gaza con el objetivo de establecer una zona de seguridad y, posteriormente, transferir el enclave a un nuevo "gobierno civil".

Desde el 7 de octubre de 2023, los incesantes ataques de Israel en Gaza han dejado más de 62.000 palestinos muertos y más de 156.500 heridos.

Las hostilidades se desataron después de una operación relámpago del movimiento palestino Hamás contra Israel que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos.

Desde la ONU calificaron la operación militar israelí como un "castigo colectivo" contra el pueblo palestino.

Rusia y otros países abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera entre Israel y Palestina.