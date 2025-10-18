El cardenal Baltazar Porras denunció en Roma la deriva autoritaria y moral de Venezuela

El cardenal Baltazar Porras alzó su voz en Roma para denunciar "la profunda crisis moral y política que atraviesa Venezuela, marcada, según dijo, por la militarización del poder, la persecución a la disidencia y las violaciones de derechos humanos".

“Vivimos en una situación moralmente inaceptable”, afirmó durante su intervención en la Pontificia Universidad Lateranense, en un acto previo a la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, las primeras figuras venezolanas reconocidas como santos por la Iglesia católica.

De acuerdo con Infobae, Porras advirtió que el ejercicio de la "libertad ciudadana está gravemente restringido y que la corrupción y la falta de autonomía de los poderes públicos profundizan la crisis social".

La militarización como forma de gobierno incita la violencia y destruye la convivencia”, lamentó.

En presencia de representantes de la Iglesia y delegados del propio gobierno venezolano, el cardenal denunció la situación de los presos políticos, señalando que su encarcelamiento “rompe la unidad familiar y deja a las víctimas sin recurso ni justicia”. De acuerdo con el Foro Penal Venezolano, más de 800 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas.

Las palabras de Porras resonaron entre los activistas y familiares que, horas más tarde, se congregaron en Roma para exigir la liberación de los detenidos. El cardenal pidió además mirar el ejemplo de los futuros santos venezolanos como un llamado a la paz, la justicia y la reconciliación.

En el cierre de su mensaje, abordó el fenómeno migratorio: “Cada migrante debe ser acogido, protegido, promovido e integrado”, expresó, subrayando que no se trata de un problema que resolver, sino de hermanos que deben ser respetados y amados.

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), por su parte, reiteró su pedido de “medidas de gracia” para liberar a los presos políticos, considerando la canonización como una oportunidad para gestos de reconciliación nacional. En un comunicado reciente, los obispos advirtieron contra el uso político de los símbolos religiosos y llamaron a una reflexión profunda sobre la realidad social del país.