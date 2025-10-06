El “banquero de Chávez” enfrenta a la justicia holandesa por un fraude de $1500 millones

Víctor Vargas Irausquín, conocido como “El banquero de Chávez”, por su cercanía y relación con el padre de la revolución venezolana, vuelve a estar en el centro de la diana por el manejo en Curazao del banco del Orinoco N.V. (Bdo), cuyo velo corporativo tras años de disputas en tribunales comenzó a rasgarse de manera definitiva.

Este jueves, 2 de octubre de 2025, el síndico encargado del proceso de quiebra desveló que el pasado 24 de marzo se interpuso una denuncia penal por fraude concursal, según difundió Reporte de la Economía.

La denuncia incluye a sus empresas instrumentales, Cartera de Inversiones Venezolanas C.A. y el Banco Occidental de Descuento (BOD), así como a los exdirectores del BdO que ejecutaron las decisiones: Joel Santos Tobio, Santos Alonso Ramos y el aristócrata Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú.

Carlos Calderón y Roberto Hung, abogados de un grupo de ahorristas, explicaron en un video de Instagram que se les imputa la presunta comisión de fraude concursal, conocido en la legislación local como bedrijflijke bankreuk, a través de la apropiación indebida de activos pertenecientes a la masa concursal por una cifra de aproximadamente 1.500 millones de dólares.

Explicaron que, por si fuera poco, la denuncia también contempla el delito de falsificación, atribuido directamente a Vargas y a su principal vehículo inversor, Cartera de Inversiones.

“¿Qué es lo importante para poder esquematizar lo que está pasando? El Banco del Orinoco no tiene dinero. Lo dilapidaron. Por eso es que la quiebra no da para liquidarse con lo que está allí”, explica Hung, quien señala que la intención no es otra que poder atender donde estén los bienes para satisfacer los daños causados.

¿Esquema Ponzi?

Omar González Moreno, periodista, escritor y miembro de la Dirección Nacional de Vente Venezuela, escribió un artículo llamado “Otra fosa abierta”, para referirse al escándalo que sacude a Vargas Irausquín, y en el texto recuerda que éste ha enfrentado dificultades parecidas con otras entidades bancarias del Caribe, como el BOI Bank en Antigua y Bancamérica en República Dominicana.

“Sin olvidarnos que en Panamá la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada emitió una orden de arresto en agosto de 2021 contra él, por un presunto fraude con AllBank, banco de su propiedad”, añade. “Los estafadores de cuello rojo hacían rotar el mismo dinero entre diferentes bancos para respaldar las reservas y depósitos, logrando evadir así lo sistemas de supervisión de no menos de 5 países. En un claro esquema ‘Ponzi”, acusa.

González Moreno asegura que Vargas Irausquín y el resto de directivos del Banco del Orinoco fueron “pillados en varios errores. Explica que en uno de ellos fue que el Banco Central de Curazao habría señalado que la documentación presentada por la entidad financiera de Vargas y sus socios, respecto a sus activos —en particular bonos de deuda venezolana—, no tendrían respaldo legítimo, lo que fundamenta la calificación de “quiebra fraudulenta”.

El comunicador y analista resalta que la filial offshore del BOD afecta, según registros, a unos 2.441 clientes naturales y jurídicos. Y que, desde la intervención del BOD en Venezuela en 2019, el proceso de liquidación y venta de activos ha generado múltiples controversias judiciales bajo supervisión de las autoridades venezolanas.

En su opinión, el juicio penal contra Vargas Irausquín, de Borbón Martínez-Bordiú y demás directivos tendría repercusiones no solo en Curazao, sino también en el Reino de los Países Bajos, Estado miembro de la Unión Europea.

“Pero, todo este cuento de unos estafadores bancarios ¿qué tiene que ver con Venezuela?”, se pregunta en el artículo González Moreno, y sostiene que más allá de que los implicados sean los mismos propietarios del Banco Occidental de Descuento (BOD), lo que destaca es cómo habría perpetrado el delito.

“Este señor Víctor Vargas, el llamado ‘banquero de Chávez’ usó su poder y relaciones con el Estado venezolano y Pdvsa para construir un gigante de papel que estafó a miles de personas en el Caribe. Y es que la base del juego piramidal de Vargas eran las operaciones cambiarias en Venezuela. A través del BOD adquiría papeles de deuda soberana y Pdvsa y buena parte de la fuga de capitales en el país se realizó a través de las emisiones en dólares, compradas en bolívares, que permitieron el trasvase del control cambiario”, explica.

Según Omar González Moreno el grupo de Vargas –con operaciones en Curazao, Antigua, Panamá y República Dominicana– se convirtió en una especie de mecanismo de centrífuga para las operaciones alrededor del control de cambio en Venezuela. “Todo un mecanismo que se tragó miles de millones de dólares y que hoy afecta a varias islas del Caribe, perjudica a Venezuela y, además, a la mismísima descendencia borbónica española”, sentencia.