Ejército israelí ataca a un palestino que cruzó la línea de contacto en Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) abrieron fuego contra un palestino que cruzó la línea de retirada de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza y se acercó a una posición militar a distancia peligrosa, informó este domingo la oficina de prensa castrense.

Hoy (domingo) fue detectado un terrorista que cruzó la 'línea amarilla' y se aproximó a las FDI que operan en el norte de la Franja de Gaza, creando una amenaza inmediata para ellas. Inmediatamente después de su detección, la Fuerza Aérea de las FDI atacó al terrorista con el objetivo de eliminar la amenaza", señala el comunicado.

Por su parte, el hospital gazatí Al-Ahli informó que el hombre murió en un ataque aéreo cerca de un mercado de verduras en el barrio de Shujaiya, en la ciudad de Gaza, sin revelar su identidad de modo inmediato.

Hamás enumeró en un comunicado una serie de supuestas violaciones israelíes del alto el fuego acordado en octubre, que han causado la muerte de al menos 236 palestinos, la mayoría civiles.

Tres soldados israelíes han muerto a manos de hombres armados palestinos en el mismo período, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que afirmaron que sus ataques tuvieron como objetivo a decenas de militantes.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este domingo que Israel continuará respondiendo y frustrando cualquier intento de dañar a sus tropas en Gaza y amenazó con mantener las acciones contra Hamás.

Todavía existen focos de Hamás en las zonas bajo nuestro control en Gaza, y los estamos eliminando sistemáticamente", afirmó Netanyahu en un discurso televisado al inicio de su reunión de gabinete en Jerusalén.

Añadió que cualquier acción israelí en Gaza se reporta a Washington. Hamás, en su comunicado, afirmó que Estados Unidos no está haciendo lo suficiente para garantizar que Israel cumpla con el acuerdo de alto el fuego.

Alrededor de 200 soldados estadounidenses han establecido una base en el sur de Israel para supervisar el alto el fuego y planificar el despliegue de una fuerza internacional para estabilizar el enclave.