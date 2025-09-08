Ejército confirma liberación de 45 militares secuestrados en el suroeste de Colombia

El Ejército Nacional de Colombia informó este lunes que los 45 soldados que estaban secuestrados desde la víspera en la zona rural del municipio de El Tambo, Cauca (suroeste), fueron liberados.

Los 45 soldados que permanecían secuestrados en zona rural del municipio de El Tambo, Cauca, fueron liberados y se encuentran en el Cantón Militar de la ciudad de Popayán", señaló la institución castrense en un comunicado oficial.

De acuerdo con la fuerza pública, los uniformados fueron trasladados a un cantón militar y serán sometidos a revisiones médicas.

Nuestros soldados recibirán la atención médica necesaria para evaluar su estado de salud y posteriormente reencontrarse con sus familias", indicó el comunicado.

El secuestro ocurrió en el cañón del Micay, cuando cerca de 600 personas, presuntamente apoyadas por la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) conocida como estructura Carlos Patiño, retuvieron a las tropas que realizaban operaciones contra el narcotráfico y la minería ilegal en la región.