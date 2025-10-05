EEUU: Prohiben detener a niños migrantes en centros de reclusión para adultos

Un juez federal ha impuesto un bloqueo temporal a una nueva política implementada por el gobierno del presidente Donald Trump que permitía la detención de niños migrantes en instalaciones para adultos al cumplir 18 años. La decisión se produce en un contexto crítico, ya que se programó la transferencia de algunos de estos menores para este fin de semana.

El juez de distrito Rudolph Contreras, con sede en Washington D.C., emitió una orden de restricción temporal el sábado, impidiendo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuviera a menores que hayan ingresado al país sin autorización y que se encuentren bajo su cuidado una vez que alcancen la mayoría de edad. Esta acción se justifica debido a que la política en cuestión violaba un mandato judicial anterior que prohíbe tales prácticas, establecido en 2021.

Hasta el momento, ni ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional han proporcionado comentarios acerca de esta decisión judicial. Esta política de detención genera nuevamente un debate apasionado en torno a la situación de los niños migrantes que cruzan la frontera sin ser acompañados por un adulto, un tema sensible en la agenda migratoria del gobierno anterior.

De acuerdo con un informe de The Associated Press, las autoridades han ofrecido $2,500 a los niños migrantes de 14 años o más para que regresen voluntariamente a sus países. Asimismo, el mes pasado, un juez federal bloqueó intentos de deportación inmediata de niños migrantes provenientes de Guatemala que habían llegado solos al país.

Michelle Lapointe, abogada del American Immigration Council, argumentó que estas acciones son parte de un esfuerzo más amplio para disuadir a los jóvenes inmigrantes de ejercer su derecho a buscar protección en Estados Unidos. “Todas estas son partes de la misma política general para coaccionar a los jóvenes inmigrantes”, afirmó Lapointe, quien solicitó la intervención de Contreras a primera hora del sábado.

Los menores no acompañados actualmente son alojados en refugios administrados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que actúa de forma independiente a ICE. La orden de 2021 ordenaba que los menores que cumplan la mayoría de edad sean trasladados a "el entorno menos restrictivo disponible", según lo estipulado por la ley federal, siempre y cuando no representen un peligro ni un riesgo de fuga.

A pesar de ello, abogados que representan a menores no acompañados han indicado que, en los días recientes, ICE comenzó a informar a los refugios que algunos jóvenes, a pesar de tener planes de liberación ya aprobados, no podrían ser liberados y serían enviados a instalaciones de detención.

En un comunicado, ICE indicó que la liberación de nuevos adultos solo podría efectuarse bajo su autoridad a discreción y por “razones humanitarias urgentes” o “beneficio público significativo”. De marzo a septiembre, la agencia liberó a menos de 500 individuos.

Los demandantes sostienen que la opción de libertad condicional es en gran medida ineficaz y que la detención innecesaria en cárceles podría causar daño a los jóvenes, muchos de los cuales han sido víctimas de tráfico o han sufrido abuso y abandono.

Desde octubre de 2021, las autoridades de frontera han arrestado a niños que cruzan sin sus padres en más de 400,000 ocasiones, y una ley de 2008 exige que sean vistos por un juez de inmigración antes de su deportación.

Desde la gestión de Trump, los menores han permanecido más tiempo en refugios debido a un escrutinio más riguroso antes de ser liberados a familiares en EE.UU. Este escrutinio incluye toma de huellas dactilares y visitas domiciliarias por parte de agentes de inmigración, que han comenzado a arrestar a padres durante el verano.

En julio, la estadía promedio en refugios para menores liberados fue de 171 días, aunque se ha reducido desde un pico de 217 días en abril, pero sigue siendo significativamente mayor que los 37 días reportados en enero.