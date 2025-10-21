EE. UU. y ocho países de América Latina apoyaron conjuntamente a nuevo presidente de Bolivia

Los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Panamá, Trinidad y Tobago, El Salvador, República Dominicana y EE. UU. emitieron este martes una declaración conjunta felicitando al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, y expresando respaldo al nuevo gobierno para revertir la dura crisis económica que afecta al país.

Los países signatarios están preparados para apoyar los esfuerzos de la administración entrante para estabilizar la economía de Bolivia y abrirla al mundo, fortalecer sus instituciones democráticas, impulsar el comercio y la inversión internacional, y profundizar su compromiso con sus socios regionales y globales", dice el comunicado.

La declaración de apoyo a Paz fue difundida en forma conjunta por los nueve países signatarios, que destacaron el "firme compromiso" de los ciudadanos bolivianos con la democracia, demostrado en una "activa" participación electoral.

En el espaldarazo conjunto al nuevo mandatario, los países firmantes celebraron que Bolivia haya resuelto, a través de las urnas, "un alejamiento de la mala gestión económica de las últimas dos décadas" (en referencia a las gestiones del izquierdista Movimiento al Socialismo).

Estamos comprometidos a trabajar de manera estrecha con el presidente electo Rodrigo Paz Pereira y su gobierno para avanzar en los objetivos compartidos de seguridad regional y global, prosperidad económica y crecimiento que beneficien a todas nuestras naciones", finaliza la declaración.

Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC, centroderecha), ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Bolivia celebrada el domingo.

El economista, de 58 años, triunfó con el 54,6 por ciento de los votos sobre el derechista Jorge "Tuto" Quiroga, que logró un 45,4 por ciento, según datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con alrededor del 98 por ciento de las actas escrutadas.

Según el TSE, los comicios registraron una participación de entre el 85 y el 89 por ciento de los casi ocho millones de ciudadanos habilitados para votar.

La toma de posesión presidencial será el próximo 8 de noviembre, en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), ubicada en la ciudad de La Paz.