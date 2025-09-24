EE.UU. prueba misiles balísticos en medio de creciente tensión con Venezuela

La Marina de Estados Unidos confirmó que entre el 17 y el 21 de septiembre llevó a cabo una serie de pruebas con misiles balísticos intercontinentales desde un submarino frente a la costa este de Florida. En total, se lanzaron cuatro misiles Trident II D5, armamento de largo alcance diseñado para portar cabezas nucleares y con un alcance estimado de hasta 12.000 kilómetros.

Aunque este tipo de ensayos se anuncia habitualmente después de su ejecución y se enmarcan dentro de ejercicios de rutina, el contexto regional ha generado interpretaciones más amplias. Uno de los misiles lanzados fue visible desde Puerto Rico, lo que ha llamado la atención dado que esa isla se encuentra considerablemente alejada del área de pruebas, y a solo 700 kilómetros de la costa venezolana.

El mensaje llega en un momento de creciente presencia militar de Washington en el Caribe. Desde agosto, Estados Unidos ha posicionado al menos ocho buques de guerra en la región, incluyendo destructores y embarcaciones de asalto anfibio, además de un submarino de propulsión nuclear clase Los Ángeles, que no posee capacidad para lanzar misiles nucleares.

A este despliegue naval se suma la llegada de cazas F-35B de última generación a bases en Puerto Rico. Oficialmente, la operación busca frenar el tráfico de drogas proveniente de las costas venezolanas, aunque expertos señalan que el volumen de narcotráfico en esa ruta no justificaría semejante aparato militar.

Las acciones estadounidenses han generado una contundente respuesta del Gobierno de Venezuela, que acusa a Washington de utilizar la lucha contra el narcotráfico como pretexto para ejercer presión política y desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro.