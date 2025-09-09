EE. UU. propone cancelarle la visa a Rodríguez Zapatero por vínculos con Maduro

El subsecretario de Estado Christopher Landau, número dos de la diplomacia estadounidense, sugirió este lunes, en un mensaje en redes sociales, retirarle el visado de entrada a Estados Unidos al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por sus nexos con el Gobierno venezolano.

Con ironía, el diplomático acompañó la insinuación con una imagen bajo el título de “El quitavisas”, un recurso que se ha convertido en seña de identidad de la política exterior de Donald Trump: usar el acceso a EE. UU. como palanca de presión. La imagen está tomada de los cómics de Batman y la llamada “batiseñal”, reseñó ABC.

El comentario se produce en plena ofensiva de la administración contra Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico por la Casa Blanca. En el centro de esa estrategia está el intento de fracturar a los aliados internacionales, como el exmandatario español, que ha sido durante años interlocutor de Caracas en procesos de diálogo y mediación.

Integrantes de la diplomacia estadounidense creen que Zapatero forma parte de “un esquema de transición diseñado para preservar los intereses del llamado Cartel de los Soles aun si Maduro fuera apartado”. Ese convencimiento explica la dureza de Landau, que sugirió abiertamente que el expresidente español sea castigado con la retirada de su visado, igual que ya se ha hecho con funcionarios venezolanos, empresarios afines al chavismo y familiares de altos cargos.

El episodio recuerda que el uso de visados se ha convertido en un arma de presión habitual de la Casa Blanca. En las últimas semanas, EE. UU. ha negado la entrada a artistas y dirigentes extranjeros acusados de promover boicot a Israel, y ha sancionado a operadores financieros cercanos a regímenes considerados adversarios.

El mensaje, repetido una y otra vez por Landau y por el secretario de Estado Marco Rubio, es que viajar a EE. UU. no es un derecho sino un privilegio que puede ser revocado en cualquier momento.

En España, la propuesta de sancionar a Zapatero añade tensión a las relaciones bilaterales. El expresidente socialista ha defendido siempre su papel como mediador en Venezuela, pero tanto la oposición venezolana como integrantes del Congreso estadounidense lo consideran un colaborador de facto del chavismo.

Los españoles tienen un acuerdo de entrada en Estados Unidos que les exime de tener que solicitar un visado antes de ingresar, como sucede con otros bloques y países.