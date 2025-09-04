EE. UU. multó a empresa de Houston con $1,6 millones por operar avión venezolano-iraní

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este miércoles que la empresa de transporte Fracht FWO Inc., con sede en Houston, deberá pagar 1,6 millones de dólares por violar programas de sanciones vinculados a Venezuela e Irán.

La investigación reveló que, en mayo de 2022, Fracht contrató a la aerolínea venezolana Emtrasur, filial de la estatal Conviasa, para trasladar autopartes desde México hasta Argentina.

“La aerolínea venezolana bloqueada utilizó una aeronave bloqueada por la Ofac por ser operada por la aerolínea iraní Mahan Air, sancionada por las autoridades estadounidenses contra el terrorismo y la proliferación. La Ofac determinó que la conducta de Fracht fue atroz y no se divulgó voluntariamente”, dice el reporte.

Conviasa se encuentra sancionada desde 2019 por sus vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro.

El vuelo se realizó en un avión con matrícula venezolana (YV-3531), que en realidad pertenecía a Mahan Air, aerolínea iraní sancionada por sus nexos con el terrorismo. Además, la presencia de una tripulación iraní agravó la violación de las sanciones.

La Ofac concluyó que la operación generó beneficio directo de aproximadamente 935 mil dólares para la administración venezolana y al mismo tiempo utilizó activos bloqueados por sus vínculos con Irán y actividades de proliferación, por lo que calificó el caso de “grave y no autodenunciado”.

El Departamento del Tesoro subrayó que la actuación de Fracht reflejó un “desprecio imprudente” por las normas de cumplimiento, al ignorar alertas internas y omitir revisiones legales. La compañía, sin embargo, ya implementó medidas correctivas, al aplicar sanciones internas, reforzar su equipo de cumplimiento y establecer auditorías periódicas.