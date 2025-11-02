EE. UU. lanza nuevo ataque en el Caribe y abate a tres presuntos narcoterroristas

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció un nuevo operativo marítimo en el Caribe, en el que tres personas murieron tras un ataque dirigido contra una embarcación identificada por los servicios de inteligencia como parte de una red internacional de narcotráfico.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó la acción a través de su cuenta en X, señalando que el operativo se realizó por orden directa del presidente Donald Trump y que la nave atacada estaba vinculada a una “Organización Terrorista Designada” (DTO, por sus siglas en inglés).

Según el funcionario, el barco “transitaba por una ruta conocida de contrabando” y transportaba sustancias ilícitas. “Tres narcoterroristas se encontraban a bordo y murieron en el ataque, llevado a cabo en aguas internacionales”, afirmó Hegseth, quien destacó que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

El jefe del Pentágono advirtió que Washington mantendrá una postura implacable frente a las redes criminales que operan en la región. “Estas organizaciones buscan envenenar a nuestros ciudadanos. Serán perseguidas igual que tratamos a Al-Qaeda: las rastrearemos, localizaremos y eliminaremos”, subrayó.

El ataque se suma a una serie de operaciones navales estadounidenses desarrolladas desde el inicio de la campaña militar del Comando Sur, que comenzó centrada en el Caribe, especialmente cerca de aguas venezolanas, y se ha extendido al Pacífico oriental.

El pasado miércoles, una acción similar dejó cuatro muertos tras la destrucción de otra embarcación identificada como parte de una red de tráfico de drogas. De acuerdo con cifras oficiales, Estados Unidos ha neutralizado 16 embarcaciones en lo que va de la operación, en su mayoría fuera de aguas territoriales.

La ofensiva militar ha coincidido con declaraciones recientes del presidente Trump, quien advirtió que no descarta ataques en tierra en Venezuela o Colombia si se demuestra su conexión con el narcotráfico. El mandatario aseguró que, de concretarse tales acciones, notificará previamente al Congreso.

El gobierno estadounidense ha presentado esta campaña como una respuesta directa a la expansión del narcotráfico en el hemisferio occidental, mientras varios gobiernos de la región expresan preocupación por el incremento de la actividad militar estadounidense en zonas sensibles del Caribe y el Pacífico.