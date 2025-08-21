EE. UU. incauta más de 5,44 toneladas de droga en el Pacífico oriental

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que, en una serie de operativos realizados en alta mar durante la última semana, incautaron más de 5,44 toneladas de cocaína en el Pacífico Oriental.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Guardia Costera interceptó una embarcación que transportaba 3.000 libras de la droga, mientras que otras 750 libras fueron recuperadas tras ser lanzadas al mar por los tripulantes de la nave sospechosa.

Los operativos se extendieron a lo largo de la semana, con tres operaciones adicionales realizadas en aguas internacionales cercanas al sur de México y en las proximidades de la Isla Galápagos, en Ecuador.

Estas intervenciones resultaron en la incautación de otras 8.800 libras de cocaína, llevando el total de la semana a 12.550 libras.

Además de las incautaciones, las autoridades informaron sobre la detención de once presuntos narcotraficantes de diversas nacionalidades en alta mar. Estos operativos son parte de la "Operación Víbora del Pacífico", una iniciativa de la Guardia Costera para frenar el narcotráfico y la inmigración ilegal en la región, que se ha intensificado bajo la administración de Donald Trump.

La operación tiene como objetivo desmantelar las redes de cárteles y organizaciones criminales que operan en las aguas internacionales antes de que las drogas lleguen a las costas estadounidenses.

Según el DHS, el 80 % de las incautaciones de drogas ilícitas en la región se realizan en el mar, lo que llevó a un aumento en los esfuerzos para reforzar las interdicciones marítimas.

Entre el 8 y el 19 de agosto de 2025, la Guardia Costera interceptó varias embarcaciones, incautando más de 10.297 kilogramos de cocaína y arrestando a los implicados.