EE. UU. felicita a Irfaan Ali por su reelección y esperan avanzar en "prioridades comunes"

El Departamento de Estado de Estados Unidos felicitó este domingo a Irfaan Ali por su reelección como presidente de Guyana y expresó su interés en colaborar con su Gobierno para avanzar en "prioridades comunes", incluyendo seguridad energética y la defensa de la soberanía del país, en particular respecto a la región del Esequibo.

"Agradecemos a los observadores internacionales de la OEA y a otros organismos cuya supervisión imparcial fue fundamental para promover la transparencia y la credibilidad del proceso electoral", afirmó Tommy Pigott, portavoz adjunto del Departamento de Estado, en un comunicado oficial.

El presidente del Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C), Bharrat Jagdeo, destacó que el partido logró una "victoria aplastante" en las elecciones generales y regionales celebradas el pasado lunes, obteniendo 46.513 votos más que los demás partidos juntos, lo que representa el 55,32 % del total de votos emitidos, un margen de 10,8 % por encima de sus competidores.

El PPP/C ganó ocho de los 10 distritos electorales, mientras que el partido Invertimos en la Nación (WIN), creado en junio por el empresario sancionado por EE.UU. Azurddin Mohamed, se impuso en los distritos 7 y 10, convirtiéndose en el principal partido de la oposición y desplazando a la Alianza de Unidad Nacional (Apnu), liderada por Aubrey Norton.

Con este resultado, Irfaan Ali revalidará su mandato por cinco años, mientras que Estados Unidos reafirma su disposición a trabajar con Guyana en la cooperación internacional y la protección de su integridad territorial.