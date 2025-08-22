EE. UU. extraditará a Chile a cinco venezolanos: uno es requerido por el crimen de Ronald Ojeda

El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la extradición a Chile de cinco ciudadanos venezolanos requeridos por la justicia chilena por su presunta participación en diversos delitos, entre ellos homicidios, secuestros y trata de personas. La decisión fue comunicada al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que encabezó las gestiones junto a la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público.

Entre los extraditables figura Edgar Javier Benítez Rubio, alias “El Fresa”, acusado de participar en el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

Benítez, presunto integrante del Tren de Aragua, es requerido por la Corte de Apelaciones de San Miguel por asociación criminal, receptación y secuestro con homicidio, y será el segundo imputado en este caso que será trasladado a Chile, informa El Mercurio.

Junto a Benítez, también serán extraditados otros dos supuestos miembros del Tren de Aragua:

Jesús Alberto Golding Escalona, requerido por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, imputado por homicidio calificado y trata de personas con fines de explotación sexual.

Miguel Oyola Jiménez, solicitado por la Corte de Apelaciones de Iquique, acusado de asociación ilícita y dos secuestros extorsivos.

Las autoridades estadounidenses indicaron que los tres habrían ingresado ilegalmente a EE. UU. tras cometer crímenes en Chile y que la colaboración responde a la “grave amenaza que el Tren de Aragua representa para las naciones que infiltra”.

Además, llegarán al país otros dos venezolanos por delitos distintos:

Yonaiker Gabriel Sequera Oliveiros, requerido por la Corte de Apelaciones de La Serena por homicidio.

Gregoriz Cortez Fernández, solicitado por la Corte de Apelaciones de Concepción por homicidio calificado.

Gracias a las coordinaciones diplomáticas y judiciales, Chile logró evitar que los acusados fueran deportados a El Salvador y aseguró que enfrenten la justicia chilena. Las extradiciones se concretarán en las próximas semanas.