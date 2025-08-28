EE. UU. excluye a España de la alianza militar contra el narcotráfico en Venezuela

Estados Unidos ha dejado fuera a España de la coalición internacional que prepara en el Caribe para combatir al Cártel de los Soles, una organización criminal venezolana presuntamente vinculada al gobierno de Nicolás Maduro. Según publica ABC, el secretario de Estado, Marco Rubio, ya ha sumado a Italia, Francia, Reino Unido, México y Canadá para el despliegue, pero ha decidido no contar con el Gobierno de Pedro Sánchez.

De acuerdo con la información, Washington habría tomado esta decisión por dos razones principales: los vínculos del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el gobierno de Maduro y el acercamiento de España a China, especialmente tras los recientes acuerdos tecnológicos firmados con Huawei.

El 25 de julio de 2025, EE. UU. incluyó al Cártel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas. El Departamento de Estado afirmó que este grupo, supuestamente liderado por Nicolás Maduro y altos cargos de su gobierno, ofrece apoyo logístico y material a organizaciones criminales internacionales, entre ellas el Tren de Aragua y el cártel mexicano de Sinaloa.

Esta designación permite a Washington utilizar “todos los recursos disponibles” para frenar las actividades del gobierno venezolano, al que acusa de desestabilizar la región y “poner en riesgo vidas estadounidenses”. Poco después, a principios de agosto, el gobierno estadounidense duplicó la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, elevándola a 50 millones de dólares.

La exclusión de España también estaría relacionada con la creciente preocupación de EE. UU. por los acuerdos de Moncloa con Huawei. El Ministerio del Interior español firmó recientemente un contrato con la tecnológica china para el almacenamiento y gestión de datos, además de incluirla en el Centro de Operaciones de Seguridad 5G como miembro del consejo consultivo.

Tras conocerse el pacto, los presidentes de los comités de inteligencia del Congreso y el Senado, Tom Cotton y Rick Crawford, enviaron una carta a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, solicitando revisar los acuerdos de intercambio de información secreta con España ante el riesgo de que datos sensibles puedan terminar en manos de Pekín.

La desconfianza hacia Huawei por parte de EE. UU. no es nueva. En 2019, el entonces presidente Donald Trump incluyó a la compañía en la lista de entidades que podrían amenazar la seguridad nacional.