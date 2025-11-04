EE. UU. emite orden de arresto contra exboina verde acusado de planear incursión en Venezuela

Un juez federal en Tampa, Florida, ordenó el pasado viernes la detención de Jordan Goudreau, exintegrante de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense, luego de que el acusado no se presentara a una audiencia judicial sobre la posible revocación de su libertad condicional.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) incluyó al exmilitar en su lista de los criminales más buscados, advirtiendo que se le considera “armado y peligroso”.

De acuerdo con los registros judiciales, Goudreau debía comparecer el 31 de octubre de 2025 ante el Tribunal Federal del Distrito Medio de Florida, en Tampa, para responder por presuntas violaciones a las condiciones impuestas mientras enfrentaba cargos federales.

El exboina verde fue acusado en julio de 2024 de catorce delitos vinculados con violaciones a las leyes de control de exportaciones de armas. La acusación sostiene que Goudreau habría enviado ilegalmente armas de fuego, miras láser, dispositivos de visión nocturna y otros equipos militares desde Estados Unidos hacia Colombia, con el propósito de organizar una incursión armada en territorio venezolano.

Esa operación, según la fiscalía estadounidense, tenía como objetivo derrocar a las autoridades venezolanas mediante un grupo armado irregular que se habría conformado entre 2019 y 2020.

Tras su incomparecencia ante el tribunal, el juez emitió una orden federal de arresto en su contra, con lo cual Goudreau podría enfrentar cargos adicionales además de los ya presentados.

Las autoridades estadounidenses han reiterado el llamado a la ciudadanía para aportar información sobre su paradero, recordando que el exmilitar “podría encontrarse en cualquier país del hemisferio occidental”.