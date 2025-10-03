EE. UU. ejecutó otro “ataque letal” contra una narcolancha frente a costas venezolanas

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, anunció que este viernes fue bombardeada otra “narcolancha” en aguas caribeñas. El ataque, calificado por el funcionario como “letal y cinético”, se realizó cerca de las costas venezolanas.

“Esta mañana, siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque letal y cinético contra un buque narcotraficante afiliado a Organizaciones Terroristas Designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos”.

Hegseth aseguró que hubo cuatro fallecidos en la neutralización de la lancha. “Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron en el ataque, y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestro pueblo”, aseguró en su cuenta de X.

“Nuestra inteligencia, sin lugar a dudas, confirmó que este buque traficaba narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta conocida por el narcotráfico”, apuntó el Secretario.

Por último, advirtió que el despliegue militar continuaría sus funciones contra los cárteles de droga en el Caribe. “¡Estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!”, afirmó.