EE. UU. ejecuta nuevo ataque letal contra una lancha con drogas perteneciente al ELN

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, reportó otro ataque “cinético” contra una embarcación con drogas perteneciente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) den aguas caribeñas.

A través de su cuenta de X, detalló que los hechos se registraron el viernes 18 de octubre, donde “bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una Organización Terrorista Designada”.

“Según nuestra inteligencia, se sabía que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, viajaba por una ruta conocida de tráfico de drogas y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos”, apuntó Hegseth.

El Jefe del Pentágono también detalló que en el operativo murieron tres hombres. “Había tres narcoterroristas varones a bordo del buque durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”, afirmó.

Reclamó que “estos carteles son el Al Qaeda del Hemisferio Occidental”, y afirmó que "utilizan la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestra gente”.

“El ejército de los Estados Unidos tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y eliminados, al igual que Al Qaeda”, agregó.