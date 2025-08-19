EE. UU. dice estar preparado para usar “todo su poder” para frenar el narcotráfico en Venezuela

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue consultada este martes sobre las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, ante lo que reiteró la “firme posición” de Donald Trump sobre el despliegue de tropas en el mar Caribe.

La funcionaria aseguró que la potencia norteamericana usaría “todo su poder” con el objetivo de frenar el “flujo de drogas hacia su país”.

“El presidente Trump ha sido claro y consistente en que está preparado para usar todos los elementos del poder estadounidense para detener la inundación de drogas en nuestro país. Maduro es el líder de un cartel narcoterrorista y tenemos que traer a los responsables a la Justicia", expresó Leavitt.

La agencia de noticias Reuters reseñó la noche de este lunes que tres destructores estadounidenses equipados con el sistema Aegis llegarían a las costas de Venezuela en las próximas 36 horas como parte de un esfuerzo para hacer frente a las amenazas de los cárteles de droga latinoamericanos.

El presidente Donald Trump ha manifestado su intención de utilizar a las fuerzas armadas para combatir a las bandas de narcotráfico latinoamericanas que han sido designadas como organizaciones terroristas globales.

Las fuentes, citadas en el artículo, señalaron que los buques involucrados son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson.

Por separado, un funcionario estadounidense declaró a Reuters que, en total, se espera que unos cuatro mil marinos e infantes de marina participen en los esfuerzos de la administración Trump en la región sur del Caribe.

Este funcionario, que habló bajo condición de anonimato, indicó que el despliegue adicional de recursos militares en la región incluirá varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.