EE.UU. denuncia incursión aérea venezolana contra su buque en aguas internacionales

El Departamento de Defensa de Estados Unidos denunció este jueves 4 de agosto que dos aviones militares venezolanos realizaron un vuelo provocador sobre un buque de guerra estadounidense en aguas internacionales del mar Caribe.

Según el comunicado oficial, la maniobra estuvo dirigida a “interferir con nuestras operaciones contra el narco-terrorismo”.

Los aviones identificados como cazas F-16 armados con misiles aire-superficie sobrevolaron a baja altitud el destructor lanzamisiles USS Jason Dunham (DDG-109), en lo que Washington describió como una “demostración de fuerza” ordenada por el gobiernp de Nicolás Maduro.

“El cártel que gobierna Venezuela está fuertemente alertado de no avanzar otros esfuerzos”, advirtió el comunicado del Pentágono.

El Jason Dunham es parte de la flota de destructores de la clase Arleigh Burke desplegados en el sur del Caribe como parte de las operaciones estadounidenses contra el narcotráfico en la región.

El incidente eleva las tensiones entre Washington y Caracas en medio de un contexto ya marcado por acusaciones de vínculos entre el gobierno venezolano y organizaciones criminales transnacionales.