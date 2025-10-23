EE. UU. califica a cárteles de droga como "el Al Qaeda del hemisferio occidental"

El presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró este jueves que su administración informará al Congreso sobre las nuevas medidas contra los narcotraficantes y adelantó la intención de atacar no solo barcos, sino también a personas en tierra que “traen drogas a nuestro país”, en declaraciones que intensifican la retórica y la estrategia de su gobierno contra los cárteles.

Tras ensalzar recientes ataques militares contra presuntos barcos de narcotráfico —que la Casa Blanca ha presentado como exitosos— Trump dijo en una mesa redonda en la Casa Blanca sobre su grupo de trabajo de seguridad nacional que “la tierra será el siguiente”. El encuentro contó con la presencia del secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, a quien el presidente instó a informar al Congreso sobre las acciones previstas, informa NBC News.

Pete, ve al Congreso y cuéntaselo. ¿Qué van a decir? ‘Caramba, ¿no queremos detener la entrada de drogas?’”, afirmó Trump, según el registro del encuentro. “No veo ninguna pérdida en ir. No hay razón para no hacerlo. Ya sabes, siempre se quejan: ‘Oh, deberíamos haber ido’. Así que definitivamente vamos a ir, solo quiero decir: ¡vamos!”.

En el mismo evento, Trump explicó que, aunque podría informar al Congreso, no considera por ahora necesaria una declaración formal de guerra contra los cárteles que su administración ha designado como “organizaciones terroristas extranjeras”. “No creo que vayamos a pedir necesariamente una declaración de guerra. Creo que simplemente vamos a matar a quienes traen drogas a nuestro país. Los vamos a matar. Estarán, digamos, muertos”, declaró el mandatario.

Pete Hegseth, presente en la mesa redonda, comparó a los cárteles con grupos extremistas internacionales: “Estas son organizaciones terroristas extranjeras designadas. Este es el ISIS. Este es el Al Qaeda del hemisferio occidental. Nuestro mensaje a estas organizaciones terroristas extranjeras es: los trataremos como tratamos a Al Qaeda. Te encontraremos. Mapearemos tus redes. Te cazaremos y te mataremos”.

La iniciativa de la administración surge después de que, según autoridades, los ataques a embarcaciones dedicadas al tráfico de droga provocaran un desplazamiento del traslado de estupefacientes hacia rutas terrestres. “Ahora están llegando por tierra. Incluso la tierra está en juego”, dijo Trump, sin precisar, sin embargo, en qué países o territorios podrían llevarse a cabo operaciones terrestres.

NBC News consignó la semana pasada que varios miembros del Congreso han expresado su preocupación por la falta de información proporcionada por la administración sobre la inteligencia y la estrategia detrás de los ataques a los supuestos barcos de narcotráfico. Ante la ausencia de una respuesta detallada, la Casa Blanca no especificó qué pediría exactamente Trump al Congreso; una opción mencionada podría ser una autorización para el uso de la fuerza militar, una figura más limitada que una declaración formal de guerra.