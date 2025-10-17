EE. UU. ataca un submarino que transportaba drogas en el Caribe, anuncia Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que la embarcación atacada por su país en el mar Caribe era un submarino destinado al transporte de drogas. Según afirmó, el artefacto fue diseñado especialmente para movilizar grandes cantidades de estupefacientes.

Atacamos un submarino, un submarino cargado de drogas, construido específicamente para transportar grandes cantidades de droga", declaró Trump al responder preguntas de la prensa en la Casa Blanca. "No se trataba de un grupo inocente. No conozco a mucha gente que tenga submarinos, y ese fue un ataque a un submarino cargado de droga", añadió, citado por EFE.

De acuerdo con reportes de medios locales, el ataque ocurrió la noche del jueves en aguas cercanas a las costas venezolanas. La operación, ejecutada por el Comando Sur de Estados Unidos, no fue anunciada por el mandatario en sus redes sociales, como suele hacerlo. Se conoció que dos tripulantes habrían sobrevivido y permanecen bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

El anuncio se produce en medio del amplio despliegue militar que Washington mantiene en el Caribe desde agosto, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Sin embargo, las maniobras han incrementado la tensión con el Gobierno de Nicolás Maduro, que acusa a Estados Unidos de utilizar la lucha antidrogas como pretexto para preparar una agresión militar.

Trump también reveló que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas y que evalúa la posibilidad de extender los operativos a tierra firme, alegando que su estrategia ha logrado frenar el tráfico marítimo de drogas.