EE. UU. aplica arancel del 25 % a camiones importados como parte de su estrategia proteccionista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la imposición de un arancel del 25% sobre los camiones importados, el cual entrará en vigor el 1 de noviembre. Según lo comunicado por la Casa Blanca, la medida responde a preocupaciones de "seguridad nacional" y tiene como objetivo proteger a los fabricantes estadounidenses de camiones, como Peterbilt, Kenworth, Freightliner y Mack Trucks.

Esta decisión forma parte de la estrategia proteccionista del presidente Trump, que ha intensificado desde su retorno a la Casa Blanca en enero. La política arancelaria abarca no solo productos individuales como el acero, el aluminio y los automóviles, sino también países específicos, lo que ha generado incertidumbre sobre su implementación, especialmente en cuanto a naciones con acuerdos comerciales previos, como Canadá, México (a través del T-MEC) y la Unión Europea.

La legalidad de estos aranceles, que se aplican de manera diferenciada a distintos países, ha sido puesta en duda, ya que un tribunal federal ya los declaró inconstitucionales. Se espera que la Corte Suprema de EE.UU. se pronuncie sobre el asunto a principios de noviembre, justo cuando entren en vigor las nuevas tarifas.

En medio de este panorama, el impacto sobre las relaciones comerciales con naciones que suministran camiones a Estados Unidos, como México, sigue siendo incierto. Además, este anuncio se suma a una serie de medidas adicionales tomadas por Trump, que incluyen aranceles sobre otros productos como medicamentos y muebles, lo que podría generar nuevos desafíos en las relaciones comerciales internacionales.