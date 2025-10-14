EE. UU. amplía su vigilancia migratoria con el uso de redes sociales para reforzar deportaciones
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha publicado una licitación para contratar empresas que monitoreen redes sociales. Defensores de los derechos civiles han expresado su preocupación sobre el impacto de esta vigilancia masiva. Abogados y activistas advierten que publicaciones inocentes o comentarios políticos pueden ser malinterpretados, poniendo a los inmigrantes bajo un escrutinio injustificado