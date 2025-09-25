Ecuador juzgará a cuatro venezolanos por terrorismo durante el paro nacional

Cuatro extranjeros de nacionalidad venezolana serán procesados por terrorismo en Ecuador, tras ser capturados por robar un camión con bombonas de gas para hacer bombas, según dio a conocer este miércoles el presidente Daniel Noboa.

No vamos a permitir eso; ya los agarramos e irán a una cárcel de máxima seguridad y serán acusados por terrorismo", señaló Noboa en un acto público en la localidad de Otavalo, provincia de Imbabura (norte).

El mandatario precisó que los ciudadanos fueron detenidos en la provincia de Chimborazo (centro) mientras cometían el delito.

Eso no es protesta social, eso no es protesta indígena", aseveró.

Noboa, quien cumplió agenda pública en ese territorio, uno de los epicentros del paro nacional contra la eliminación del subsidio al diésel, dijo que Ecuador no retrocede ante los terroristas que quieren sembrar el caos en el país.

Previamente, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló que alrededor de 60 personas fueron detenidas desde el inicio de las manifestaciones y serían acusadas por terrorismo.

Según Reimberg, estarían bajo custodia policial extranjeros que pertenecerían a la organización criminal venezolana Tren de Aragua.

También sugirió que detrás del paro estaría el movimiento Revolución Ciudadana, de izquierda y opositora al Gobierno de Noboa.

Este miércoles, 12 de 13 detenidos en Otavalo tras el incendio de una sede policial fueron sancionados con prisión preventiva y podrían ser acusados por terrorismo, por lo cual la pena establecida es de 19 a 22 años de cárcel.

Por su parte, la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador reportó 52 violaciones a los derechos humanos hasta el martes y 41 heridos en las manifestaciones.

La Alianza indicó que la fuerza pública ha arremetido contra los manifestantes con gas lacrimógeno en el rostro, golpes y arrastres, constatado en las imágenes difundidas en redes por la sociedad civil y medios comunitarios.