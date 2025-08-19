Ecuador inicia proceso para dar por finalizado estatuto migratorio con Venezuela

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó en marzo un decreto ejecutivo que dio inicio al proceso de terminación del Acuerdo Binacional Migratorio con Venezuela, pactado en 2011 durante el gobierno de Rafael Correa. Este acuerdo tenía como objetivo fortalecer los lazos entre ambos países y regularizar la permanencia de los migrantes venezolanos en la nación ecuatoriana.

Recientemente, en agosto de 2025, la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó un informe que autoriza el traspaso del proceso al pleno del parlamento. Allí, se debatirá en las próximas semanas para determinar su resolución final, reseña Unión Radio.

Si se confirma la derogación del acuerdo, los ciudadanos venezolanos deberán ingresar al país con una visa de turista de 90 días, sin opción a extensión ni a regularización automática después de 180 días. Esto complicaría la situación de miles de migrantes venezolanos en Ecuador, quienes se verían forzados a vivir en condiciones más precarias.

Organizaciones que representan a la comunidad venezolana advierten que la medida podría aumentar la informalidad laboral y restringir el acceso a derechos fundamentales como salud, educación, seguridad social y servicios bancarios, afectando a un gran número de personas en situación de vulnerabilidad.