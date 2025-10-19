Dos soldados israelíes mueren en enfrentamientos con Hamas mientras crece la tensión en Gaza

El Ejército de Israel informó este domingo que dos de sus soldados murieron durante enfrentamientos con miembros del grupo terrorista Hamas en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Los militares fallecidos fueron identificados como Yanuv Kula, de 26 años, e Itay Yevetz, de 21, ambos integrantes de la Brigada Nahal.

Según un comunicado oficial, los soldados participaron en una operación contra combatientes palestinos en una zona de alta actividad insurgente. En el mismo incidente, un soldado de reserva de la Unidad de Ingeniería de Combate resultó gravemente herido y fue evacuado para recibir atención médica.

El Ejército israelí explicó que las tropas fueron atacadas con un misil antitanque por milicianos de Hamas y posteriormente recibieron fuego de ametralladora. En respuesta, las fuerzas israelíes ejecutaron una ofensiva aérea y terrestre sobre presuntas posiciones del grupo islamista en Rafah y Khan Younis.

Por su parte, voceros de Hamas y de su brazo armado, las Brigadas Al Qasam, negaron haber participado en el ataque y acusaron a Israel de utilizar el incidente como pretexto para reanudar los bombardeos, pese a la vigencia del alto el fuego.

La portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian, aseguró que la tregua “sigue en pie”, aunque subrayó que las tropas “mantienen el derecho a defenderse”. Las autoridades locales de Gaza informaron que los ataques aéreos de las últimas horas dejaron al menos 15 muertos y numerosos heridos.

Desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023, el número de víctimas en la Franja de Gaza supera las 68.000, según datos difundidos por las autoridades controladas por Hamas.