Dos muertos deja la explosión de un carro-bomba en Colombia

Un nuevo atentado terrorista sacudió este lunes el municipio de Suárez, en el departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia. Un carro bomba explotó cerca de la estación de Policía local, dejando al menos dos personas muertas y varios heridos, según confirmaron las autoridades.

El ataque ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada y afectó unas 30 viviendas y locales comerciales en los alrededores. Entre los heridos se encuentran una niña de seis años, una mujer de 29 y un funcionario policial.

Un policía fue trasladado directamente a la Fundación Valle de Lili. Otras dos personas civiles ingresaron al hospital de cabecera: una mujer con lesiones en piernas y brazos por esquirlas y una menor de seis años que también sufrió heridas leves, afortunadamente fuera de peligro”, informó Carolina Camargo, secretaria de Salud del Cauca, citada por NTN24.

De acuerdo con los primeros reportes, las disidencias de las Farc serían las responsables del atentado. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenó los hechos y los atribuyó al grupo armado liderado por alias “Mordisco”.

Rechazo el cobarde atentado terrorista perpetrado por las disidencias del narco-criminal alias ‘Mordisco’ en Suárez, Cauca, mediante un vehículo cargado con explosivos, lanzamiento de cilindros y ráfagas de fusil que habrían asesinado a dos civiles y herido a un policía”, declaró el ministro.

Sánchez aseguró que el ataque es muestra del “desespero cobarde de la estructura criminal ante la pérdida de control territorial y el debilitamiento de sus finanzas ilegales”, y anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita ubicar a los responsables o prevenir nuevos atentados.