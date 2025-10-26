Dos detenidos por el robo en el Louvre: uno de ellos trataba de huir a Argelia

La Policía arrestó este fin de semana a dos sospechosos que estarían relacionados con el robo de joyas invaluables del Museo del Louvre, justo cuando uno de ellos intentaba salir de Francia, dijo la Fiscalía de París.

La semana pasada, unos ladrones atacaron la Galería Apolo del Louvre en un descarado asalto a plena luz del día y huyeron con joyas valuadas en decenas de millones en cuestión de minutos.

Muchos investigadores han participado en la búsqueda de los sospechosos del robo, que el director del Louvre, Laurence des Cars, calificó de “terrible fracaso”.

Los primeros medios de comunicación franceses fueron los que dieron la noticia de los arrestos. BFMTV, afiliada de CNN, informó que dos sospechosos de unos treinta años y conocidos por la policía fueron detenidos el sábado por la noche, hora local.

Al menos otras dos personas sospechosas de estar involucradas en el robo siguen prófugas, según BFMTV.

La fiscal de París, Laure Beccuau, dijo que “uno de los hombres arrestados se disponía a abandonar el territorio desde el aeropuerto de Roissy”, también conocido como aeropuerto Charles de Gaulle, una instalación cercana a París.

Las autoridades confirmaron que los arrestos ocurrieron el sábado. El primero tuvo lugar en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle alrededor de las 10:00 pm cuando uno de los sospechosos intentaba abordar un vuelo con destino presunto a Argelia.

El segundo operativo se llevó a cabo pocas horas después en Seine-Saint-Denis, en la periferia norte de París. Ambos detenidos, de aproximadamente 30 años, fueron trasladados a las dependencias de la Brigada de Represión del Crimen Organizado (BRB) en la sede de la policía judicial parisina, donde permanecen bajo custodia policial. Su detención puede prolongarse hasta un máximo de 96 horas conforme a la ley francesa.

La fiscal no confirmó el número de detenidos, tampoco aclaró si se recuperaron algunas joyas.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, felicitó por las detenciones a los investigadores, quienes, dijo, “han trabajado incansablemente, como les pedí, y siempre han contado con mi plena confianza”.