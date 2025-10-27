Donald Trump llega a Japón para acordar nuevas alianzas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó hoy lunes 27 de octubre de 2025 en el aeropuerto de Haneda, Tokio, dando inicio a una visita oficial en la que se reunirá con la primera ministra Sanae Takaichi y el emperador Naruhito. Esta es la segunda parada en su gira asiática por la región.

Trump llegó a Japón tras alcanzar acuerdos comerciales y de paz en Malasia. “Aterrizando ahora en Japón. ¡Estoy deseando ver al emperador!”, publicó en su red social TruthSocial poco después de que el Air Force One tocara tierra a las 17:00 hora local (08:00 GMT).

El presidente tiene programado un encuentro con el emperador nipón, lo que marcará la segunda reunión entre ambos desde mayo de 2019, cuando Trump se convirtió en el primer dignatario extranjero en visitar al entonces recién entronizado Naruhito.

La reunión con el emperador será seguida por un encuentro el martes por la mañana con Takaichi, quien asumió como primera ministra el pasado 4 de octubre. Durante este encuentro, se espera que los temas centrales sean el comercio y la defensa.

“Estoy deseando conocer a la nueva primera ministra. Ella era una gran aliada y amiga de Shinzo Abe, que era mi amigo... Sé que eran muy cercanos y creo que filosóficamente también lo eran”, expresó Trump a la prensa antes de su llegada a Tokio.

Japón y Estados Unidos lograron un acuerdo comercial en julio tras meses de negociaciones, el cual obliga a Japón a pagar aranceles del 15% e invertir 550.000 millones de dólares en Estados Unidos. Takaichi aseguró que Japón "observará" el acuerdo, especialmente en relación con la implementación de las inversiones.

En cuanto a temas de defensa, la administración de Trump ha expresado insistencia en que Japón incremente su gasto militar. Takaichi anunció que adelantará en dos años el plan japonés de elevar la inversión en defensa hasta el 2% del Producto Interior Bruto (PIB).

Japón es la segunda etapa de la gira de Trump por Asia, que comenzó el pasado domingo con su participación en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur. Durante esa cumbre, Trump firmó varios acuerdos comerciales y proclamó un “histórico acuerdo” de paz entre Tailandia y Camboya.