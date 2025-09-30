Donald Trump endurece su discurso contra carteles de droga en acto militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este martes un fuerte mensaje contra los carteles de la droga durante un acto con cientos de generales de las Fuerzas Armadas.

“Es justo como en Venezuela. Han visto los barcos yéndose. No podemos encontrar más barcos. Están transportando drogas, masivas”, señaló Trump en su discurso.

El mandatario aseguró que las embarcaciones interceptadas trasladaban principalmente fentanilo y otras sustancias, y destacó que varias fueron destruidas por operaciones navales: “Cada barco mata a 25.000 en promedio”, dijo.

Trump insistió en que estas acciones han tenido un impacto disuasorio: “Ya no ves más barcos en el océano. Ni siquiera de pesca. No quieren salir. No los culpo”.

Finalmente, subrayó que el objetivo central de su administración es frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos: “Está destruyendo a nuestro país. Perdimos 300.000 personas el año pasado. Y apenas estamos comenzando”, advirtió.