Donald Trump asegura que María Corina Machado aceptó el Nobel de la Paz en su honor

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que la líder opositora venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, lo llamó para dedicarle el reconocimiento.

“Quien ganó me llamó. Me dijo que lo está aceptando en mi honor, porque lo merezco. Fue una cosa muy linda de decir. Ella es muy buena. La he estado ayudando”, expresó Trump.

El mandatario agregó que no solicitó ningún tipo de reconocimiento, pero valoró el gesto de la líder opositora venezolana. “Yo no le dije que me lo diera, eso sí. Fue muy amable. He estado ayudándola en el camino; necesitan mucha ayuda en Venezuela. Es un desastre total”, sostuvo.

Las declaraciones de Trump llegan tras la histórica decisión del Comité Noruego del Nobel de otorgar el galardón a María Corina Machado por su lucha “pacífica y persistente por la restauración de la democracia en Venezuela”.

Machado, quien encabeza el movimiento opositor contra el gobierno de Nicolás Maduro, no se ha pronunciado públicamente sobre la llamada mencionada por Trump, aunque sí agradeció en redes sociales el reconocimiento al pueblo venezolano.

El apoyo de Trump a la oposición venezolana fue una constante durante su mandato, en el que impulsó sanciones contra funcionarios del chavismo y respaldó los esfuerzos por elecciones libres en el país sudamericano.