Dolor, fe y política marcan el histórico funeral de Charlie Kirk en Glendale

El funeral de Charlie Kirk, celebrado en Glendale (Arizona), congregó a decenas de miles de seguidores y dirigentes republicanos en un acto que combinó luto, liturgia y propaganda política.

El fundador de Turning Point USA, asesinado el 10 de septiembre durante un debate universitario, fue recordado como “mártir” y “evangelista de la libertad” por Donald Trump y otros altos funcionarios de su Gobierno.

El State Farm Stadium, con capacidad para 73.000 asistentes, quedó desbordado, mientras un recinto alternativo con pantallas gigantes también se llenaba.

Líderes como el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio apelaron a referencias bíblicas para ensalzar al activista, consolidando la fusión entre el trumpismo y el cristianismo evangélico.

Trump, que convirtió el memorial en un "mitin, atacó a Joe Biden, a los inmigrantes y a los medios de comunicación", al tiempo que prometió “devolver a Dios” a Estados Unidos.

Su discurso terminó con un abrazo a la viuda del activista, Erika Kirk, quien sorprendió al anunciar públicamente que perdonaba al autor del disparo.

El homenaje, preparado en apenas una semana, incluyó música religiosa, discursos de líderes conservadores y estrictas medidas de seguridad.

Para muchos simpatizantes, la muerte de Kirk marca un “antes y un después” en el movimiento Maga y en la polarización política de Estados Unidos.