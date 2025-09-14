Disidencias de las Farc matan a un policía y hieren a cuatro en Colombia

Un policía muerto y cuatro heridos dejó un ataque de las disidencias de las Farc a la subestación de Policía del caserío El Carmelo, en el departamento colombiano del Cauca, informó el director de la institución, general Carlos Fernando Triana.

El alto oficial condenó “con la mayor contundencia el atentado criminal perpetrado contra la subestación de Policía de El Carmelo (Cauca), que segó la vida del patrullero David Fabián Rodríguez Navarro y dejó heridos a otros cuatro uniformados”, según publicó en su cuenta de X, publicó El Nacional.

Triana agregó que el hecho ratifica la necesidad de “arreciar la ofensiva contra el multicrimen y el delito para liberar a nuestra patria de estas organizaciones que tanto daño le hacen”.

La Policía inició una investigación para dar con los responsables del ataque, que comenzó en las primeras horas de este domingo, cuando presuntos disidentes lanzaron explosivos contra la subestación. La edificación terminó envuelta en llamas mientras los uniformados repelían la ofensiva desde el interior.

Medios locales reportaron hostigamientos simultáneos en Silvia, Caloto, Toribío, Cajibío y Miranda, todos en el Cauca, un departamento golpeado por la violencia de grupos armados ilegales. El partido opositor Centro Democrático denunció que “la Fuerza Pública está siendo atacada con drones” y pidió refuerzo militar, asegurando que en la zona “fueron asesinados dos policías, varios soldados resultaron heridos y la comunidad civil está atrapada en medio del fuego”.

En el Cauca operan disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas del narcotráfico. El Ejército lanzó en octubre pasado la Operación Perseo, con más de mil soldados, para retomar el control de El Plateado, bastión del grupo Carlos Patiño del Estado Mayor Central (EMC). Sin embargo, el despliegue no ha logrado frenar los ataques de las disidencias.