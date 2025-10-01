Devastador sismo de magnitud 6,9 deja 69 muertos en Filipinas

Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacudió la noche del martes la región central de Filipinas, dejando un rastro de destrucción y al menos 69 víctimas mortales, según confirmaron las autoridades. La provincia de Cebú, una de las más afectadas, fue declarada en estado de calamidad ante la magnitud de los daños y la cantidad de personas damnificadas.

La ciudad de Bogo, ubicada al norte de Cebú, fue una de las más golpeadas, concentrando más de 30 de los fallecimientos reportados. Las autoridades locales, junto a organismos de socorro, continúan trabajando intensamente para asistir a los afectados, mientras las réplicas siguen sacudiendo la zona más de 24 horas después del evento principal.

Los daños materiales también son considerables. Parte de la carretera que conecta Bogo con Cebu City quedó bloqueada por deslizamientos de tierra que destruyeron vehículos y construcciones, entre ellas una iglesia. Aunque el tránsito se restableció parcialmente este jueves, las interrupciones en servicios básicos como electricidad y agua potable persisten en varias localidades del norte de la isla.

La gobernadora Pam Baricuatro advirtió que la recuperación será compleja, destacando que la situación representa un enorme reto logístico y humanitario. La declaración de estado de calamidad busca facilitar el despliegue de recursos y acelerar las labores de rescate y rehabilitación en las comunidades más afectadas.

En medio del caos, la respuesta humanitaria se ha intensificado. El Ejército filipino ha distribuido alimentos y artículos de primera necesidad mediante aeronaves, incluyendo helicópteros y un avión C-130. Organizaciones como Plan Internacional también se han movilizado, distribuyendo kits de higiene y evaluando las necesidades más urgentes en coordinación con las autoridades locales.

Además del sismo, la región apenas se recuperaba del paso del tifón Bualoi el pasado fin de semana, que dejó 14 muertos y obligó a la evacuación de más de 350.000 personas. Este fenómeno ocurrió poco después del supertifón Ragasa, que también afectó gravemente el norte del país.

Filipinas, ubicada en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, experimenta una alta frecuencia de movimientos sísmicos. Cada año se registran alrededor de 7.000 temblores, aunque la mayoría son de baja intensidad. Este año, sin embargo, el país ha sido golpeado por varios terremotos significativos, incluidos dos en enero que causaron estragos en el sur y el centro del archipiélago.