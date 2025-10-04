Detienen en Ecuador a un exalcalde por "actos vandálicos" durante las protestas indígenas

Luis Medardo Chimbolema, exalcalde del municipio ecuatoriano de Guaranda, capital de la andina provincia de Bolívar, fue detenido por supuestamente haber realizado "actos vandálicos" durante las protestas indígenas contra la decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel, informó este sábado el Ministerio del Interior.

Además de Chimbolema, la Policía arrestó a un funcionario del mismo municipio y a un trabajador de la Corporación Nacional de Electricidad (Cnel), por una presunta "paralización del servicio público", informa Swissinfo.

Según el Ministerio del Interior, los detenidos "habrían participado activamente en las movilizaciones registradas en la provincia (de Bolívar), donde se reportaron bloqueos de vías, destrucción de bienes públicos y otros actos violentos". El comunicado también señaló que "estarían vinculados en el uso de material pétreo para obstaculizar la circulación vial e impedir el paso de alimentos hacia Guaranda".

Sin embargo, Leonidas Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), organización que convocó a las manifestaciones, aseguró en su cuenta de X que Chimbolema fue "injustamente detenido" el viernes "mientras ayudaba a auxiliar a las víctimas de la repudiable represión vivida" en Bolívar.

Es un hecho que constituye un abuso y un acto más de persecución política contra el movimiento indígena. Demandamos su inmediata liberación", escribió Iza.

Chimbolema, quien fue alcalde de Guaranda entre 2019 y 2023 auspiciado por el movimiento Pachakutik —brazo político de la Conaie—, ha sido una figura visible en las protestas de la región.

El Ministerio del Interior indicó además que solicitará a la Contraloría General del Estado que realice un examen especial a las municipalidades, con el fin de determinar si hubo "uso indebido de recursos públicos en el financiamiento o apoyo logístico a estas acciones".

Bolívar fue una de las siete provincias donde el presidente Noboa decretó un estado de excepción con toque de queda nocturno, luego de que la Conaie llamara a protestar contra el alza del diésel, cuyo precio subió de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros).

No obstante, la Corte Constitucional anuló la noche del viernes ese decreto en cinco de las siete provincias, entre ellas Bolívar, donde este sábado aún se mantiene cerrada una vía debido a las manifestaciones.

En total, siete carreteras permanecen bloqueadas en tres provincias, principalmente en Imbabura, epicentro de las actuales protestas indígenas.

Hasta el momento, las movilizaciones han dejado un fallecido, alrededor de ochenta heridos y más de un centenar de detenidos, de los cuales una docena ha sido enviada a prisión bajo imputaciones de terrorismo formuladas por la Fiscalía.

El movimiento indígena ya había liderado en 2019 y 2022 grandes protestas que forzaron a los entonces presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso a revertir medidas similares de eliminación de subsidios al combustible, impuestas en el marco de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Gobierno de Noboa, sin embargo, ha insistido en que esta vez no negociará la medida, argumentando que "el subsidio no ha beneficiado a los más pobres sino a los contrabandistas y a la minería ilegal".