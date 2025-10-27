Detienen en Colombia a otro implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía General de Colombia anunció este lunes la detención de Simeón Pérez Marroquín, conocido con el alias de El Viejo, quien habría actuado como intermediario entre los autores intelectuales y el grupo criminal encargado de ejecutar el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio en Bogotá.

De acuerdo con la declaración oficial, el sujeto fue detenido por unidades de la policía en la división territorial vereda Brisas del Guejar, jurisdicción de Puerto Lleras, departamento del Meta, reseñó La Tercera.

En las próximas horas, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputará los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.

“La acción investigativa orientada por la Fiscalía con ocasión del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, permitió identificar y ubicar a Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, quien sería el intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado”, señaló la Fiscalía a través de una declaración oficial.

El crimen de Miguel Uribe Turbay, ocurrido en pleno año electoral, generó conmoción política y social en Colombia. El senador del partido Liberal y excandidato presidencial de 37 años fue asesinado a disparos el 7 de junio, mientras salía de un evento de campaña en el barrio Engativá, en el occidente de Bogotá.

Según la investigación, el ataque fue perpetrado por un grupo de sicarios que se movilizaban en motocicletas, quienes interceptaron el vehículo en que se desplazaba Uribe Turbay y abrieron fuego en su contra. El político murió en el lugar, mientras su conductor resultó gravemente herido.

Las primeras indagatorias apuntaron a que el crimen habría sido ordenado por grupos armados con intereses políticos y económicos, aunque las motivaciones exactas aún están bajo investigación.

Con la detención de El Viejo, las autoridades trabajan para desmantelar la red criminal detrás del atentado y determinar quiénes fueron los autores intelectuales del homicidio. Según la Fiscalía, el capturado habría sido el enlace logístico y financiero entre los planificadores del crimen y el grupo ejecutor.

El Ministerio Público indicó además que el caso continúa bajo prioridad nacional y que no se descartan nuevas capturas en los próximos días.