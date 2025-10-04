Detienen al principal operador del Tren de Aragua en México durante operativo conjunto

El presunto cabecilla del Tren de Aragua en México, identificado como Nelson Arturo Echezuria Alcántara, alias “Nelson”, fue detenido en un operativo conjunto realizado en Ciudad de México, informaron este sábado autoridades federales.

De acuerdo con un comunicado oficial, Echezuria Alcántara era considerado el principal operador de la organización delictiva venezolana en territorio mexicano y mantenía vínculos con delitos de trata de personas, narcotráfico, homicidio, secuestro y extorsión.

El despliegue policial fue producto de una investigación coordinada entre distintas agencias de seguridad, que siguieron la pista del sospechoso durante varias semanas en diferentes estados del país y alcaldías de la capital. Finalmente, fue localizado y arrestado junto con dos de sus colaboradores identificados como Lucas Alberto “N” y Marcos Gabriel “N”.

Durante la detención, las autoridades incautaron 92 dosis de marihuana, 44 de cristal, 18 de piedra, dos teléfonos celulares y una cantidad no especificada de dinero en efectivo, material que será incorporado a la investigación.

Fuentes de seguridad confirmaron que Nelson Arturo “N”, de 29 años, contaba con una orden de captura por delitos contra la salud y asociación delictuosa, mientras que sus acompañantes también estaban requeridos por su presunta participación en actividades criminales vinculadas al grupo.

Tras su captura, los tres hombres fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

El operativo fue ejecutado por efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Sspc), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).