Desmantelan red de militares colombianos que abastecía grupos armados ilegales

Una investigación reciente ha revelado la existencia de una red de militares colombianos implicados en el tráfico de armas y municiones hacia grupos criminales, generando alarmas sobre la integridad y seguridad de las fuerzas armadas y la nación.

La pesquisa, coordinada por la Policía, la Fiscalía y la Contrainteligencia Militar, identificó a uniformados con acceso directo a depósitos de armamento que desviaban material bélico para su venta a organizaciones ilegales como el ELN, disidencias de las FARC y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, conocidas como los Pachenca, recoge Semana.

Según documentos judiciales a los que tuvo acceso Semana, uno de los principales implicados es el soldado Rendón, apodado alias el Viejo o Pinocho, con más de quince años de servicio y reconocido por su manejo de municiones. Rendón utilizaba su posición en el batallón de ingenieros de Valledupar para canalizar munición de uso militar hacia grupos armados, vendiendo cartuchos calibre 5.56 a 10.000 pesos cada uno. Las transacciones seguían estrictos protocolos de seguridad: ambas partes compartían videos mostrando los pagos y las armas para certificar la operación.

El Viejo no actuaba en solitario. Otros miembros de las fuerzas armadas colaboraban en el desvío de material bélico, lo que llevó a las autoridades a confirmar la participación de varios militares en esta red. La conexión con los Pachenca se consolidó a través de alias el Veterano, encargado de coordinar con Rendón y garantizar el suministro de armas. Además, un tercer intermediario se ocupaba de los pagos y la entrega del material, aunque su identidad permanece desconocida.

Cuando el armamento desviado desde el Ejército resultaba insuficiente, los Pachenca complementaban su arsenal comprando armas en el extranjero para mantener su presencia y capacidad de fuego frente al Clan del Golfo en zonas como la Sierra Nevada y La Guajira. La red incluso extendió sus operaciones internacionalmente, con alias el Veterano estableciendo contactos en Florida, Estados Unidos, y organizando envíos de armamento a través de rutas que incluían Costa Rica, República Dominicana y Venezuela.